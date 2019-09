Gemma Galgani a Uomini e Donne emula Marilyn Monroe. Sfila in passerella durante il dating show con un abito rosso arancio che a tempo debito svolazza, proprio come quello bianco della diva americana nella celebre scena del film “Quando la moglie è in vacanza”. Tina Cipollari in studio non riesce a credere ai suoi occhi, anche Gianni Sperti è basito. Chi si sganascia dalle risate è Maria De Filippi: la conduttrice non riesce a contenersi e addirittura rimane sdraiata a terra. La scena è talmente unica, che la 57enne viene travolta da un’ilarità irrefrenabile.

La Dama 69enne sfila a Uomini e Donne, cerca di muoversi sinuosa e sensuale, come Marilyn Monroe. L’abito in tessuto leggerissimo non è scollato come quello indossato nella pellicola dalla star, ma a girocollo e con le maniche lunghe. Quando il getto dell’aria le alza la gonna, si vede tutto.

In studio tutti rimangono a bocca aperta, ma quelli più stupiti sono Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno il volto con su dipinta un’espressione esterrefatta. Tina, addirittura, si alza in piedi per osservare ancora meglio la scena. L’opinionista del dating show, tra il divertito e l’ironico esclama: “Oddio!”.

Chi per le risate è addirittura sdraiata a terra è Maria De Filippi, che sghignazza a più non posso. La regia inquadra la presentatrice che perde il suo abituale ‘aplomb’.

Tina Cipollari a fine performance va a dire la sua a Gemma Galgani. Il siparietto e tutto da vedere. L’ex moglie di Kikò Nalli rimprovera la bionda. "Ma come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe col vento?!”, le urla. La Galgani accusa l'opinionista di averle rovinato l’esibizione: “Non era previsto, hai capito!”. Maria vuole rifare tutto, intanto la regia stacca sul volto delle due, mentre, in sottofondo, si sente l'inquietante colonna sonora della serie cult Netflix “Stranger Things”…

