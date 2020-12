Gemma Galgani, passione bruciante a 70 anni: 'Maurizio e io abbiamo fatto l'amore'

Gemma Galgani vive una passione bruciante a 70 anni. In cerca dell’amore ormai da lungo tempo non demorde, anzi. E durante la registrazione del 12 dicembre di Uomini e Donne confessa: “Maurizio e io abbiamo fatto l’amore”.

Ha trascorso una notte di passione con Maurizio Guerci, 50 anni, venti meno di lei. Che ci fosse feeling tra i due si era capito. Ora sarebbe arrivata l’ammissione hot, quella che ha lasciato a bocca aperta Gianni Sperti e la nemica acerrima della bionda, Tina Cipollari. Gemma svela di aver fatto l’amore col Cavaliere. Si è ‘spinta oltre’, un passo che in passato aveva fatto solo con Giorgio Manetti. Guerci è il suo nuovo amore?

Gemma ammette di aver approfondito con Maurizio, ma ancora non sceglie. L’uomo originario del Piemonte, vive in provincia di Mantova. Desidera “una donna che non gli crei problemi”. Divorziato dal 2009, non ha figli. Dopo il divorzio ha avuto una storia importante di ben dieci anni, ma è finita all’inizio del 2020.

“Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato”, ha dichiarato Guerci al magazine del dating show di Maria De Filippi. Poi ha aggiunto: “Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”. Ora, stando alle anticipazioni di puntata, il legame sarà ancora più stretto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.