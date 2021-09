Gemma Galgani ora pensa di rifarsi anche il naso? La sua risposta

Gemma Galgani quest’estate ha rifatto il seno. Si è sottoposta ad una mastoplastica dopo che lo scorso anno aveva invece voluto “tirare su” la pelle del viso rivolgendosi al chirurgo per un lifting. E’ tornata in studio a ‘Uomini e Donne’ e durante la prima puntata della stagione si è scontrata con la storica rivale televisiva Tina Cipollari. E’ stata proprio quest’ultima a tirare fuori l’argomento della rinoplastica. Gemma ha infatti un naso importante e visto che ormai ha iniziato a fare un intervento estetico all’anno, secondo la bionda viterbese dovrebbe ora “sistemare” anche quello. “Avresti dovuto rifarti il naso, perché è un naso troppo grosso. Se sei un’esteta, il naso era la prima cosa da rifare”, ha affermato Tina.

A questo punto Gemma ha voluto chiarire con grande sicurezza di non essere assolutamente interessata a modificare il suo profilo. Ha risposto: “Considerato che voglio rimanere me stessa, il naso mi rappresenta e non riuscirei mai a rifarlo”.

E’ intervenuta anche Maria De Filippi, che ha chiesto a Gemma se fosse proprio sicura della sua posizione. La 71enne torinese ha quindi ribadito: “No, il naso no, me lo tengo così”.

Scritto da: la Redazione il 14/9/2021.