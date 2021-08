Gemma Galgani, prima foto col seno rifatto: 'E’ tornato quello da ragazza’

Da qualche settimana gira il rumour secondo cui Gemma Galgani avrebbe rifatto il seno. Ora la rivista ‘Nuovo Tv’, diretta da Riccardo Signoretti, pubblica in copertina una foto in cui la 71enne appare con un petto davvero prorompente. Secondo il magazine si tratta del primo scatto pubblico dopo l’intervento. A condividere la cover del magazine è stato lo stesso Signoretti su Instagram, spiegando appunto che si tratterebbe della prima immagine della “nuova” Gemma. Riporta anche alcuni virgolettati attribuiti al volto di ‘Uomini e Donne’. La torinese avrebbe dichiarato: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”. “Ho ceduto alla vanità”, avrebbe aggiunto.

Non sarebbe comunque la prima volta che Gemma finisce sotto ai ferri del chirurgo plastico. La scorsa estate si è infatti sottoposta ad un lifting del viso. In quell’occasione aveva spiegato di non aver badato a spese. “Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo”, aveva raccontato.

Scritto da: la Redazione il 30/8/2021.