Gemma Galgani per la prima volta in tv con seno e labbra rifatti: 'L'ho fatto perché...'

Gemma Galgani per la prima volta in tv si siede nello studio di Uomini e Donne con seno e labbra rifatti. La Dama torinese quasi 72enne (compirà gli anni il 19 gennaio 2022) mostra fiera i ritocchini estetici. Li ha eseguiti alla clinica privata di Roma, ARS Medica, Tina Cipollari l’ha seguita fin lì in agguato. Non accetta proprio i cambiamenti della rivale. Maria De Filippi invece è sbalordita. “Viene istintivo guardare il seno. Un seno importante vedo”, sottolinea.

Il programma mostra un filmato in cui si vede Gemma Galgani alla clinica dove nei mesi scorsi si è sottoposta a un lifting. Tina l’aspetta fuori dalla struttura: "Non so cosa abbia fatto dentro, ma si è trattato di un paio d'ore, cosa avrà fatto mai". In un altro video la Dama spiega al dottor Gasparotti: “Il lifting mi ha dato molte soddisfazioni. Mi ha cambiato la vita. Mi ha ridato quel sorriso che un po' si era spento, mi ha trasmesso sicurezza. L'appetito vien mangiando…il mio punto di forza sono sempre state le labbra, non a canotto come quelle di Tina, però ritrovare quelle labbra più carnose. Da giovane sono state un punto di fascino della mia personalità”.

La Galgani si emoziona per il filler alle labbra. Poi arriva, dopo alcuni giorni, l’operazione al seno: “Ho un groviglio di sensazioni, ma per il momento sono molto serena. Ho fatto le prove per vedermi tutta pettoruta. Ho avuto l'incubo di vedermi come Tina, tra labbra e seno, per carità”.

Prima di finire sotto i ferri chiama l’amica Ida Platano che la rassicura. Tina, però, in studio è una furia: “Io posso capire una donna di 30 anni, che ha allattato e ha un motivo per farlo. Una donna di 45 anni, che è ancora giovane. Tu mi devi dire, una donna di 71 anni…Con quelle frittelle ci conviveva da almeno trent'anni. A quell'età cosa ti spinge a fare la quarta o la quinta misura? Ora avrà due seni da ventenne su un corpo decadente. Due palloni gonfiati. Meglio vedere le frittelle”.

In un nuovo video Gemma è felice dopo la mastoplastica additiva e dice: “Sono stata coraggiosa. Ora devo trovarmi il fidanzato. Credo davvero che succederà qualcosa di bello”. Tina però non ha dubbi: "Ora sarà ancora di più uno scempio. A cosa le serve? Per agganciare gli uomini? Una che va verso il capolinea della vita, si preoccupa del seno?".

Gemma Galgani entra in studio e spiega: “E’ un seno proporzionato alla mia altezza, l’ho fatto perché sono uscita da un periodo difficile, ero demoralizzata per gli incontri andati male, non mi piacevo e a un certo punto ho trovato la forza e il coraggio di rimettermi in gioco. Io sono rimasta quella di prima, con gli stessi valori principi e desideri, ma ho aggiunto qualcosa in più che mi fa sentire meglio’’.

“Due protesi ti aiuteranno a trovare l'uomo della tua vita? Ma tu non eri quella che si vantava di essere intelligente? Una esce da un periodo difficile e va a fare le protesi? Avresti dovuto rifarti il naso che è troppo grosso”, ribatte Tina. Ma Gemma replica: “Si possono affrontare i cambiamenti a qualsiasi età, io non mi sono rifatta le labbra come le tue, voglio vedere quando arrivi alla mia età. Il naso non lo toccherò mai, perché mi rappresenta e io voglio essere me stessa".

