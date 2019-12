Gemma Galgani si presta sempre al gioco. Stavolta la Dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ ha sfilato in studio vestita da angelo, con tanto di ali posticce. A postare una foto della passerella in costume è stata lei stessa su Instagram. La 69enne, che inizierà un nuovo decennio della sua vita a gennaio, sa essere molto autoronica e lo dimostra in occasioni come queste. Degli sfottò che riceve sui social non si cura. Li scaccia via con una risata.

Dopo anni di presenza fissa nel programma pomeridiano di Canale5, qualche settimana fa è iniziata a circolare la voce che la redazione dello show stesse pensando di allontanarla perché nonostante le tante occasioni avute non è riuscita a trovare fino ad oggi un compagno stabile. Sulla questione è però intervenuto Maurizio Costanzo, che ha invitato la moglie Maria De Filippi a tenere Gemma nella trasmissione.

“Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”, ha scritto il conduttore sulla sua rubrica sul settimanale ‘Nuovo’. “Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 11/12/2019.