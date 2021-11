I genitori di Rocio Munez Morales si risposano dopo 50 anni: foto

I genitori di Rocìo Munoz Morales si risposano dopo 50 anni di matrimonio. L’attrice, 33enne, legata a Raoul Bova, 50 anni, da 10 anni, mamma di Luna, 5 anni, e Alma, 2, è molto emozionata per la sua mamma e il suo papà. I due rinnovano le promesse nuziali in chiesa, fuori gli invitati li festeggiano con il classico lancio del riso: è tutto molto commovente.

Festeggiano le nozze d’oro, un traguardo bellissimo. Rocìo è felice per i suoi genitori. E’ cresciuta in una famiglia in cui il padre e la madre non hanno mai nascosto l’amore che li univa. Nonostante sia trascorso mezzo secolo, sono ancora legatissimi, al punto da volersi sposare una seconda volta.

La spagnola celebra il traguardo dei suoi condividendo alcune foto di genitori subito dopo la celebrazione. “Grazie per l’AMORE che ci avete insegnato, che ci avete fatto vivere insieme a voi in questi 50 anni, Manuel e Maria Pilar”, scrive nella sua dedica.

Rocìo aggiunge: “Grazie per questi anni passati insieme, per i belli e brutti momenti condivisi senza mai lasciarvi, nè lasciarci. Senza voler essere il matrimonio perfetto, avendo sbagliato, ma ancora uniti come il primo giorno; con una luce negli occhi di due persone che si amano veramente e profondamente. Il fuoco d’amore che avete sentito il giorno che vi siete scelti, ieri si è rinnovato dopo 50 anni per amarvi nuovamente giorno dopo giorno".

