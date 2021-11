I genitori di Rossano Rubicondi in lacrime in tv: 'Non è morto per il tumore'

La morte di Rossano Rubicondi, scomparso a soli 49 anni venerdì 29 ottobre, lascia ancora di stucco. I genitori, disperati e in lacrime in tv, aggiungono nuovi particolari sulla causa del decesso del famoso modello e attore, ex marito di Ivana Trump, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Claudio e Rosa, devastati, danno maggiori dettagli: “Non è morto per il tumore”. I due hanno scoperto che il loro figlio non c’era più con una telefonata di un giornalista.

Sono sconvolti. Già il padre di Rossano a Storie Italiane, fortemente commosso, spiega: “Con me non parlava molto, ci sentivamo raramente e non mi aveva mai detto di avere un tumore. Lo abbiamo saputo tramite un giornalista che ci ha chiamato a casa. Ho sentito anche Ivana Trump, era disperata e piangeva”.

Claudio, poi, insieme alla moglie a Pomeriggio 5, sulla morte del figlio rivela: “Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca. Credo, perché queste cose non lo so. Lo sentivamo raramente”.

Rosa, scossa e vicina al pianto, racconta come hanno ricevuto la drammatica notizia: “Ci hanno chiamato dall'America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c'è più'. Stavamo guardando 'Tale e Quale Show', erano le 10 meno un quarto della sera. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.

Barbara D’Urso le fa presente che si parla di ipotesi di cancro al fegato o alla pelle, la mamma di Rossano però prosegue: “Abbiamo sentito che è un aneurisma polmonare. Ci hanno detto che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline". Ringrazia Ivana Trump: "Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.