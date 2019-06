Gennaro Lillio, rivelazione shock: 'Io e Francesca abbiamo fatto l’amore sei volte nella casa del GF’

Il modello ha raccontato che la produzione non ha mandato in onda alcune immagini

Fino ad oggi si pensava che tra loro nella Casa ci fossero stati solamente baci

Gennaro Lillio ha rivelato di aver fatto ben sei volte l’amore con Francesca De André nella casa del Grande Fratello. Il modello partenopeo lo ha raccontato in un’intervista a ‘Radio Italia Anni ‘60’. Quando gli è stato chiesto quando avesse avuto il primo rapporto con la neo fidanzata dopo la fine del reality, ha detto: “Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima!”. “Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene”, ha aggiunto il 28enne. Poi ha ammesso che Francesca ha avuto qualche problema a lasciarsi andare, ma lui no. “L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”, ha concluso.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.