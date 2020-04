Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono usciti allo scoperto come coppia. I due, che si sono conosciuti durante l’ultima edizione di ‘Pechino Express’ (tutt’ora in onda su Raidue: martedì prossimo ci sarà la semifinale), sono fidanzati da pochissimi mesi. Il programma è stato infatti registrato lo scorso novembre in Asia e dopo il rientro in Italia è iniziato il corteggiamento da parte del bel partenopeo. Lei però inizialmente non sembrava interessata. A rivelarlo è stato lo stesso Gennaro, noto al pubblico tv per aver partecipato all’edizione 2019 del ‘Grande Fratello’ e per avuto una tormentata quanto breve relazione con Francesca De André.

Durante una diretta Instagram il 28enne ha fatto sapere: “Io sono sincero, non sono ipocrita. Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. Mi dava i due di picche, eh sì. E non solo una volta ma tante volte. Tanto è vero che io per un attimo ho rallentato. Finita questa fantastica esperienza abbiamo avuto modo di rivederci, di incontrarci…”. Adesso Gennaro, che nel reality Rai formava la coppia de ‘I Sopravvissuti’ insieme a Vera Gemma, ed Ema, che in coppia con Dayane Mello formava invece la squadra de ‘Le Top’, si trovano insieme a casa di lui a Napoli.

Ema era infatti andata a trovare Gennaro ormai diverse settimane fa, voleva passare un po’ di tempo con lui. Poi è scattato il lockdown ed è rimasta lì. Anche questo lo ha spiegato sempre Lillio sul social. “Ema mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2020.