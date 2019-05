Gennaro Lillio al GF riceve la lettera del padre, che torna a farsi vivo dopo 27 anni. Lo ha abbandonato quando era solo un bambino. Il ragazzo è cresciuto con sua madre insieme al fratello. Barbara D’Urso gli domanda se vuole sapere cosa gli abbia scritto. In Mistery Room il napoletano accetta di conoscere il contenuto della missiva.

Il padre gli scrive una lettera al GF. Gennaro Lillio vuole sapere perché se ne sia andato. Nella Casa ha più volte espresso il suo malessere, in Confessionale o con gli altri, per le sue vicende personali e un infanzia minata dall’assenza del genitore, che si è dimenticato di lui tanti anni prima. L’uomo, Giuseppe il nome, ha inviato pure un richiamo alla produzione del reality show: non vuole che si parli più della sua vita privata in tv.

Barbara D’Urso comunica a Gennaro Lillio della lettera del padre, arrivata mentre è al GF. Lui accetta di ascoltare le sue parole. “Ciao Gennaro, sono Giuseppe, tuo padre. Non mi interessa la visibilità ma mi è sembrato giusto dirti la mia visto che mi hai tirato in ballo. Ciò che hai detto è una verità parziale di cui non sei a conoscenza. Dici che ho dei figli, ma sai di avere una sola sorella. Non ho mai tentato di recuperare il rapporto con tua madre perciò non è vero che lei ha deciso di non avere a che fare con me. Non chiedo il tuo perdono. Vorrei solo avere un confronto con voi al di fuori del contesto televisivo”, scrive l’uomo.

La conduttrice fa sapere che questo è solo un estratto, il GF consegnerà a Gennaro Lillio la lettera del padre completa, così potrà leggerla con calma. Poi aggiunge: “Tuo padre con la lettera che ci ha mandato ha allegato anche una contestazione per rispetto della sua privacy…Adesso hai una cosa in comune con Francesca De Andrè… Nessuno di voi può parlare del padre…”. “Abbiamo tante cose in comune”, ribatte prontamente Gennaro, innamorato della 29enne.

Il concorrente del Grande Fratello poi, in merito alla lettera del padre, dice: “Sono contento si sia fatto vivo…Sarò pronto ad avere un confronto… Come si dice a Napoli, da uomo a uomo. Mi aspetto però una spiegazione sincera, valida e con rispetto…Voglio solo delle spiegazioni…Non sarà più menzionato, però mi deve una spiegazione…”. Poi, visibilmente colpito da tutta la vicenda, torna dagli altri in salone. Anche per lui è una serata complicata.