George Clooney e Amal Alamuddin, un pranzo con loro nella villa di Como va all’asta per promuovere la Clooney Foundation: il divo lancia l’invito

All’asta un pranzo a Como con George Clooney e Amal Alamuddin

‘Stiamo invitando te e un tuo ospite a un doppio appuntamento con Amal’

Chi non vorrebbe sedere a tavola con George Clooney (e la moglie Amal Alamuddin)? Tutto questo può diventare realtà. Il divo lancia l’invito per promuovere una raccolta fondi a favore della Clooney Foundation. Va all’asta un pranzo con la coppia nella loro villa a Laglio, sul Lago di Como. “Ciao, sono il marito di Amal Clooney, George e vorremmo invitarvi a venire con noi al Lago di Como. Stiamo invitando te e un tuo ospite a un doppio appuntamento con Amal. Un avvocato di fama mondiale per i diritti umani, professoressa di giurisprudenza e leader nell’ambito della giustizia internazionale. E poi ci sono io...un attore”, dice George Clooney ironicamente nel video pubblicato sulla piattaforma Omaze, invogliando tutti ad aggiudicarsi il pranzo all'asta con lui e Amal Alamuddin nella villa a Como, Villa Oleandra. I fan di tutto il mondo sono già in fibrillazione, anche se conquistare il pranzo all'asta a Como con George Clooney e Amal Alamuddin non sarà facile e bisognerà sborsare, a fin di bene chiaramente, parecchio. I vincitori potranno accomodarsi al tavolo con i due. Avranno il biglietto aereo per arrivare pagato e saranno alloggiati in un hotel a 4 stelle. Con la loro fondazione, nata nel 2016, George, 58 anni, e Amal, 41, portano avanti la loro battaglia contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo: Amal è una avvocatessa per i diritti umani presso l’ONU, il divo è da sempre impegnato nel sociale. Entrambi sono genitori dei gemelli Alexander ed Ella, che il prossimo 6 giugno compiranno appena 2 anni.

