Georgette Polizzi, 37 anni, nel fine settimana ha festeggiato con un gruppo di amiche l'addio al nubilato. L'ex volto di "Temptation Island" il 15 settembre sposerà il fidanzato Davide Tresse. Dopo una lunga relazione, sopravvissuta anche alle tentazioni del programma tv, finalmente sbocceranno i fiori d'arancio.

Georgette nell weekend è stata prelevata dalle sue amiche più care che le hanno organizzato una bellissima festa per l'addio al nubilato. La ragazza per l'occasione ha sfoggiato un look da futura sposa particolare: velo bianco con orecchie da coniglietta e parrucca arancione. A tal proposito la Polizzi, ironica, sul social ha scritto: "Giuro ....non avrei mai pensato di vivere questo!! Le mie amiche di sempre mi hanno prelevato per festeggiare il mio addio al nubilato! Si sono divertite a conciarmi così!!!".

Al matrimonio con il suo Davide manca ormai poco. Georgette nel 2018, parlando delle nozze in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, rivelava: "Sarà una grande festa con circa 200 invitati, nel classico stile americano, all’aperto, circondati dal verde. Sono un po’ preoccupata, però: spero di poter arrivare a piedi e non sulla carrozzina. Anche se adesso posso camminare, la sclerosi multipla è una malattia imprevedibile".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/9/2019.