Georgette Polizzi non molla: ecco cosa sta facendo per avere un figlio

Georgette Polizzi non molla, sta facendo di tutto per avere un figlio. La bella 38enne, malata di sclerosi multipla, desidera ardentemente diventare mamma e si sta sottoponendo a una miriade di esami e pratiche burocratiche per riuscire ad avere una gravidanza. Sposata con Davide Tresse, lo scorso luglio, ai follower che le chiedevano perché non adottasse un bimbo, aveva risposto: “Soffro di una malattia neurodegenerativa e l’adozione è impossibile”.

L’ex volto di Temptation Island si divide tra visite, specialisti e terapie: è probabile stia provando a rimanere incinta grazie alla fecondazione assistita. Sul social condivide una foto in cui è immortalata in uno studio medico dove si è sottoposta a un prelievo del sangue. “A volte la vita ti sorride, altre ti gira le spalle.Se dal punto di vista lavorativo sta andando a gonfie vele, purtroppo non posso dire che sia così semplice anche esaudire il mio desiderio di maternità”, scrive.

“Nel mio libro ve ne ho parlato, il mio sogno più grande è diventare mamma: passare la mattina di Natale tutti in pigiama a scartare i regali, farsi le coccole nel lettone la domenica mattina, tornare a casa la sera e trovare un piccolo sorriso ad aspettarti che fa scomparire tutte le fatiche della giornata. Il mio desiderio più grande è proprio questo, circondarmi di amore e tutte queste piccole cose, ne ho bisogno”, aggiunge la Polizzi.

Poi rivela: “Purtroppo la mia situazione non è così semplice; per poter realizzare tutto questo, per colpa della bastarda, non basta l’amore. Servono carte, impegnative, visite, appuntamenti, controlli, accertamenti, specialisti, terapie che ti fanno sentire a pezzi per una giornata intera”. Georgette ha questo immenso desiderio e lo dice chiaramente: “Perché lo fai mi chiederete voi... perché lo voglio. Voglio essere felice e creare la mia famiglia. Volere è potere, ve lo dico sempre. E io ce la farò anche questa volta”.

