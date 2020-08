Georgette Polizzi non può più divertirsi in acqua come un tempo. La 38enne da anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla e oggi ha bisogno di condizioni particolari per potersi rinfrescare in mare d’estate. Lo ha raccontato lei stessa pubblicando su Instagram una foto in cui appare mentre si immerge nel Mediterraneo con il marito. Vicino all’immagine, che la ritrae in acqua con Davide Tresse e con l’ausilio di un salvagente e la sicurezza di una corda legata alla barca, ha scritto: “Le cose cambiano.... Prima di ammalarmi facevamo dei bagni infiniti... facevamo le gare a chi arrivava prima a riva nuotando, giocavamo a chi stava più in apnea e ovviamente sfide allo stile libero migliore”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha poi continuato con un velo di nostalgia e tristezza: “Oggi è tutta un’altra storia. Oggi il bagno in mare lo faccio con il salvagente con una cima legata alla barca”. Certo la sfida che deve affrontare nella vita è difficile, però può contare sull’amore di Davide, che è davvero grande. “Oggi non riesco a controllare il mio corpo e la mia stanchezza in mare aperto ma lui non me lo fa pesare... resta al mio fianco e mi riempie di baci!”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/8/2020.