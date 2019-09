La loro partecipazione alla terza stagione di "Temptation Island" è stata abbastanza turbolenta ma poi l'amore ha vinto e sono rimasti insieme. Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno resistito alle tentazioni e si sono legati ancora di più tanto che domenica 15 settembre hanno festeggiato con parenti e amici il loro matrimonio.

Georgette per l'occasione ha indossato un bellissimo abito bianco con tanto di velo. Sembrava una principessa ed è apparsa in splendida forma. La Polizzi sta lottando contro la sclerosi multipla. La malattia per fortuna non è riuscita a rovinarle il giorno più bello. Anzi il matrimonio è stato perfetto.

VIDEO

La cerimonia, simbolica (il rito civile sarà celebrato il prossimo 29 ottobre, nel giorno del compleanno di Davide Tresse), come anche il ricevimento dove gli sposi si sono divertiti e Georgette ha cambiato abito, indossando un paio di come sneakers, sono stati perfetti.

Tra gli ospiti che non si sono voluti perdere le nozze dell'ex coppia di "Temptation Island", cerano gli ex gieffini Margherita Zanatta e Maicol Berti, Mercedesz Henger con Lucas Peracchi. Gabriele Parpiglia, l'ex coppia di "Uomini e Donne" Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo.

La cerimonia e la festa si sono svolte a Vicenza. Alcuni momenti salienti sono stati condivisi dagli ospiti sui social. Ma non tutto, perché la coppia di sposi ha dato l'esclusiva al settimanale Chi.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/9/2019.