Georgette Polizzi incinta di Davide Tresse racconta il suo percorso con la procreazione assistita

Georgette Polizzi incinta del marito Davide Tresse racconta sul social il suo percorso con la procreazione assistita. E’ un miracolo il suo, lo sottolinea più volte, l’influencer e stilista 39enne è affetta da sclerosi multipla. Finora aveva tenuto la gravidanza per sé, poi, dopo il gossip su Chi, l’ex volto di Temptation Island ha confermato di aspettare il suo primo figlio grazie alla PMA.

“Quanto ho immaginato questo momento…. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno… Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il Momo diventeremo genitori”, ha scritto Georgette.

“In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia - ha aggiunto - Volevo aspettare per un senso di protezione. E’ stato un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici. Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena. Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla. Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia”.

E ha concluso: “Vi ho sempre detto che volere è potere, io oggi voglio gioire e dimenticare cioè che ho letto perché nonostante la vita abbia sempre cercato di buttarmi giù, io ho vinto, anzi abbiamo vinto! Sei il nostro piccolo miracolo, ti aspettiamo”.

La Polizzi ora, sul social, si fa vedere con la dottoressa che ha realizzato il suo sogno, quello di diventare madre. “Lei la dottoressa Laura Buffo. L’ho soprannominata la ‘Doc del mio cuore’, così la chiamo ormai da mesi. Ricordo come fosse oggi il giorno nel quale sono entrata nel centro Genera di Marostica, ero terrorizzata e fragile. Il mio primo tentativo era stato catastrofico. Mi aveva provato sia economicamente che mentalmente, aveva minato anche il rapporto con Davide portandoci a litigare come non avevamo mai fatto. Quella però è tutta un’altra storia, anche se oggi ringrazio quel percorso perché mi ha fatto capire che nella vita bisogna informarsi bene prima di prendere certe decisioni e affidare il proprio futuro nelle mani sbagliate”, rivela la Polizzi.

“Comunque ero seduta su quella seggiola in sala d’attesa sola perché Davide non voleva esserci, secondo lui era una perdita di tempo e soldi, dopo ciò che ci era appena successo. Arriva il mio turno, ad aprire la porta c’è lei, una donna distinta con una dialettica perfetta, una donna che sa il fatto suo e a primo impatto quasi glaciale mi dice: ‘si accomodi e mi dica’ - continua - Io come un fiume in piena le sputo addosso tutto il mio dolore per ciò che mi era successo, erano passate solo poche settimane”.

“Mi viene la pelle d’oca se ci ripenso, in quel momento i suoi occhi indicavano il grande sorriso che stava facendo sotto la sua mascherina… Dalla sua bocca uscì un ‘stia tranquilla ora è nel posto giusto farò del mio meglio per aiutarla, sono qui per questo , io dono vita’. In quel momento mi sono sentita leggera e tutte le negatività erano completamente scomparse.Da quel giorno lei è entrata nella mia vita e l’ha stravolta. Questa foto l’abbiamo scattata l’8 agosto e quel giorno abbiamo visto il nostro miracolo per la prima volta e abbiamo e visto il suo cuore battere a più non posso, Davide era incredulo. Finita l’eco ci siamo commosse e le nostre lacrime di gioia ci hanno dato un senso di vita assurdo”, svela ancora.

Georgette Polizzi ha superato il terzo mese di gestazione, il suo pancione è ben evidente: si era tenuta la cicogna per sé, di cui conosce anche il sesso, per una minaccia di aborto avuta proprio lo scorso agosto. Ora va tutto alla grande. Ha fatto le analisi pre impianto per avere la certezza che l’embrione fosse sano. Vive ogni giorno con gioia, ha sempre voglia di carboidrati che prima non mangiava mai, ma deve controllarsi: il ginecologo le ha detto che ha messo su troppo peso. Anche se è difficile non cedere…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.