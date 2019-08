Georgette Polizzi ha voluto condividere con i suoi follower social un momento molto intimo come quello della terapia a cui si deve sottoporre periodicamente per combattere la sclerosi multipla. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ è infatti malata da tempo e spesso affronta sedute lunghissime, di circa sei ore, per tenere sotto controllo la “bastarda”, come chiama lei la malattia.

Accanto alla foto che la ritrae in ospedale alla fine del trattamento, la 36enne ha però voluto scrivere parole cariche di positività. “È una foto brutta... è sgranata... lo so! Ma è la foto più bella del mondo per me! Ho appena finito le 6 ore di infusione del mio farmaco che mi aiuta a far dormire la bastarda... questo sorriso dice tutto!”, ha spiegato.

“Guardo questa foto e penso che è così che voglio vedermi ogni volta che dovrò affrontare la terapia... dovrò farla per tutta la vita ma voglio che sia proprio come oggi! Lo ammetto sono partita un po’ spaventata avevo una strana sensazione ed invece è andato tutto alla grande!

Grazie a tutto lo staff del reparto di sclerosi multipla perché sono degli angeli scesi in terra che si prendono va ogni giorno di noi sclerati!”, ha poi aggiunto.

“E grazie a voi per gli infiniti messaggi che mi avete mandato, siete strepitosi! Un bacio ed un abbraccio virtuale a chi come me deve affrontare questo, sono con voi”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 7/8/2019.