Georgette Polizzi saluta il 2019 con un video che ha fatto emozionare i suoi followers. L'ex concorrente di Temptation Island, opinionista e creatrice di un brand di moda ha ripercorso gli ultimo 12 mesi vissuti intensamente.

Dall’annuncio social in cui rivelava di essere affetta da sclerosi multipla ai video con le stampelle, fino al matrimonio da sogno con il fidanzato Davide Tresse, con cui partecipò a Temptation Island. Un messaggio di forza e coraggio, quello ripercorso nei video e nelle foto della Polizzi che dalla sedia a rotelle è passata all’abito da sposa volteggiando insieme a suo marito, sulle proprie gambe.

VIDEO

Palestra, fisioterapia e il sorriso sempre sul volto della 36enne che fin dalla diagnosi ha dichiarato: "Non ho deciso di fare questo video per farmi compatire, ma perché è una malattia soggettiva che colpisce le persone in maniera diversa. C’è chi ce l’ha e vive una vita normale, c’è chi ce l’ha e ha un milione di ricadute. Ma la cosa fondamentale è che con la testa arriverete lontano. Quello che voglio dire a tutte le persone che hanno questa malattia è: non abbattetevi perché la testa fa tutto, perché nelle malattie autoimmuni ciò che conta è veramente l’umore. Vado avanti e non mollo, se vi abbattete è lì che poltrite. IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA DI PERSONE CHE CE LA FARANNO".

Scritto da: La Redazione il 31/12/2019.