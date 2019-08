Georgina Rodriguez sa come tenersi stretto Cristiano Ronaldo. La fidanzata del calciatore ha rivelato il suo “trucco” per tenere alta la passione con l’attaccante 34enne della Juventus: va sempre a dormire in lingerie per stimolare la fantasia del compagno. Lo ha detto in un’intervista rilasciata al tabloid ‘The Sun’.

“Per me è importante sedurre e far sognare. Io dormo sempre in lingerie, preferisco quella sensuale. Ci sto comoda, ed è una cosa romantica. Può far felice ogni uomo”, ha spiegato la 25enne spagnola. La Rodriguez ha però ammesso che avere un partener così famoso non è sempre una sfida semplice. “Essere la fidanzata di qualcuno così famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quello che sento per lui è più forte di ogni altra cosa, di ogni tipo di pressione. Insieme ci sosteniamo e c’è un’ammirazione reciproca tra noi”, ha aggiunto.

Nella stessa intervista Georgina ha anche ricordato com’è nata la relazione con l’attaccante della Juventus, da cui nel novembre del 2017 ha avuto anche una bambina, la piccola Alana Martina. “Ci siamo incontrati da Gucci, dove lavoravo come commessa. Qualche giorno dopo ci siamo incontrati di nuovo all’evento di un altro brand. In quell’occasione abbiamo parlato in modo rilassato, fuori dal mio ambiente di lavoro. E’ stato amore a prima vista per entrambi”, ha raccontato.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2019.