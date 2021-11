Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, fa l'ecografia con i 4 figli: foto

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, va a fare una nuova ecografia con i 4 figli. “Sono impazienti”, rivela sul social, dove condivide la foto in cui appare sdraiata sul lettino del medico mentre controlla insieme allo specialista che la sua gravidanza proceda al meglio. La modella spagnola 27enne il prossimo aprile avrà due gemelli, il calciatore 36enne lo scorso 28 ottobre ha annunciato la nuova dolce attesa della mora mostrando anche la prima ecografia dei piccolini.

Lo sportivo è impegnato in campo, Georgina si fa accompagnare dai bambini all’appuntamento per l’ecografia. E’ raggiante. Non vede l’ora di scoprire il volto dei bebè che riempiranno ancora di più la sua vita. Ronaldo è già padre di quattro bambini: il primogenito Cristiano Junior, 11 anni, e i gemellini Eva e Mateo, 4 anni, sarebbero nati da madre surrogata. Alana Martina, 3 anni, è stata messa al mondo dalla Rodriguez, ora nuovamente incinta. Il parto gemellare non la preoccupa affatto.

“Siamo felicissimi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di conoscervi”, ha scritto Cristiano annunciando la cicogna. Sono tutti al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.