Georgina Rodriguez, la festa per i 27 anni è con Ronaldo in famiglia: foto

Georgina Rodriguez fa festa per i suoi 27 anni. A Torino per la bella mora un party casalingo con Ronaldo in famiglia. Le foto che la spagnola condivide sul social raccontano la giornata specialie insieme agli adorati bambini della coppia.

Georgina è al settimo cielo: non avrebbe desiderato di più per i suoi 27 anni compiuti ieri, 27 gennaio. “Infinitamente grazie per il tanto amore ricevuto oggi e sempre... Per i vostri migliori auguri, per la vostra attenzione, per i dettagli e i vostri messaggi d'amore. Sono molto fortunato”, scrive.

CR7 per la compagna fa le cose in grande. La casa è decorata con moltissimi fiori, c’è la torta, ci sono i palloncini che svelano la giovane età della Rodriguez, c’è il calore dei figli. Ci sono tutti: Alana Martina, 3 anni, avuta dal calciatore portoghese e Georgina, e i tre piccoli che il calciatore della Juventus ha avuto da madri surrogate, Cristiano Jr., 10 anni, i gemellini Eva e Mateo, 3 anni.

Cristiano Ronaldo è appassionato. “Sei l’amore della mia vita”, sottolinea a Georgina in un post in cui le fa gli auguri. I due sono felicissimi insieme. “Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge e c'è un grande legame tra di noi. Non posso negare che sia una bomba, tutto mi attrae di lui”, ha detto lei recentemente intervistata da Mujerhoy.

Ha anche raccontato il colpo di fulmine tra loro: “Fu amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta in una strada di Madrid, mentre stavo tornando a casa, e non abbiamo avuto il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo e il destino ci ha fatto poi ritrovare a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta; è stato un momento molto speciale”.

