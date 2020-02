Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: Cristiano Ronaldo applaude in prima fila e scatta il bacio

Georgina Rodriguez è una delle due donne protagoniste della terza serata di Sanremo 2020, insieme alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu. La bella mora incanta l’Ariston con le sue curve. Indossa splendidi abiti firmati da Atelier Pronovias. Ironica con Amadeus, che la riempie di complimenti durante tutto lo show, si esibisce anche in un tango sensualissimo fasciata nel vestito creato appositamente per lei da Nicole Cavallo per Nicole Milano. Poi ringrazia Cristiano Ronaldo: scende da lui in platea e scatta il bacio.

A Sanremo 2020 Georgina Rodriguez sul palco diverte. Non parla italiano, ma si fa capire. Amadeus, grazie alla modella, si regala anche la presenza al Festival del suo famosissimo compagno. Cristiano Ronaldo non buca l’appuntamento e si gusta lo spettacolo in teatro.

Il calciatore guarda con ammirazione a amore la sua donna. mentre è seduto in prima fila in platea, accanto alla moglie del conduttore e direttore artistico del Festival, Giovanna Civitillo, e a suo figlio José Alberto, 11 anni, che, per l’occasione, sono vestiti uguali.

Giovanna e Josè omaggiano CR7: entrambi hannolo stesso look e indossano una bella giacca bianca con il collo nero, sotto pantaloni black. Mamma e figlio portano con disinvoltura questo inusuale smoking bianconero, divertiti e sorridenti, nonostante Amadeus sia un grande tifoso dell’Inter.

Ed è proprio questo tema a essere sotto riflettori nei primi siparietti che vedono a confronto Amadeus e Georgina Rodriguez. Il presentatore prima si lascia ammirare dalla spagnola con una casacca per metà juventina e metà nerazzurra, poi è ‘costretto’ ad accettare da lei un gagliardetto della squadra torinese, che però, va subito a regalare a Ronaldo. Il giocatore contraccambia donandogli a sua volta la maglia della Juve. Amadeus ringrazia e affida il prezioso cimelio al figlio.

Georgina Rodriguez è al centro della scena con il tango argentino sulle note di “Roxanne”. Contornata da ballerini, si lancia nelle danze. A fine esibizione arrivano gli applausi. “E’ la prima volta che lo ballo - dice poco dopo - e sono felice di averlo fatto qui. Grazie anche a Cristiano che mi ha aiutato a casa, mi ha corretto quando sbagliavo, mi è stato vicino”.

La mora non esita un attimo, tra la sorpresa generale, scende in platea, va da suo ‘galactico’ e lo bacia sulle labbra. E’ un bacio timido, ma denso di significato che catalizza l’attenzione di tutti. E Sanremo 2020 fa nuovamente centro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2020.