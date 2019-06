Georgina Rodriguez, 25 anni, si dedica allo shopping in Costa Azzurra. La compagna di Cristiano Ronaldo, 34, sceglie per la passeggiata un look decisamente casual: senza un filo di trucco, con cappellino in testa, indossa una t-shirt bianca annodata in vita, pantaloni della tuta grigi e comode sneakers. Unico accessorio fashion la borsetta nera portata a tracolla.

Georgina è sempre elegante e curata nelle sue apparizioni pubbliche ma nel tempo libero mette da parte l'abbigliamento glamour e preferisce stare comoda. In tuta e senza trucco non passa, però, inosservata. I paparazzi l'hanno intercettata mentre cammina con in mano le shopping-bag contenenti gli acquisti fatti.

La Rodriguez si trova in vacanza in Costa Azzurra con Cristiano Ronaldo e tra un tuffo in mare e un bagno di sole trova il tempo per fare shopping. L'ex commessa ha fatto breccia nel cuore del calciatore e gli ha dato anche una figlia, la piccola Alana Martina, nata nel 2017. Georgina sta crescendo inoltre altri tre figli del Pallone D'Oro: Cristiano Junior, nato nel 2010 (l'identità della mamma non è mai stata rivelata) e i gemelli Eva e Mateo, nati probabilmente da madre surrogata sempre nel 2017.