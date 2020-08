Geppi Cucciari ha festeggiato 47 anni. La conduttrice ha spento le candeline il 18 agosto e per celebrare l’anniversario ha voluto condividere sul social due foto in cui appare in bikini. Le immagini non sono modificate con applicazioni o cambiate attraverso l’uso massiccio di filtri. La mora sarda si mostra per come è veramente. Vicino agli scatti ha fatto una riflessione: “Due foto in due minuti, sempre io. La vita e? una questione di attimi e prospettive. Possiamo decidere di sembrare belle anche se non lo siamo. Possiamo trovare il modo di mascherare i nostri difetti o accettarli. Possiamo respirare o trattenere la pancia. Possiamo ingrassare o dimagrire. Subire gli anni che passano o accoglierli senza combatterli. Possiamo essere tutto quello che vogliamo, finche? possiamo. Siamo e diventiamo cio? che vogliamo, oltre l’apparenza che scegliamo di avere”.

“Chi e? stata una trentenne discutibile, e poi una quarantenne incerta, può ancora coltivare il sogno di diventare una quantomeno aspirante affascinante cinquantenne, mancano solo tre anni. Grazie a tutti degli auguri, noi nati d’estate abbiamo compleanni sempre appesi nelle mensole del mondo”, ha poi aggiunto.

Geppi è stata sposata per quattro anni. Nel 2012 disse di ‘sì’ a Luca Bonaccorsi, ma il loro matrimonio finì nel 2016.

Scritto da: la Redazione il 19/8/2020.