Gerry Scotti positivo al Covid: ecco come sta

Gerry Scotti è risultato positivo al Covid. Il popolarissimo conduttore Mediaset lo annuncia via Instagram e svela anche le sue condizioni di salute attuali. Ha deciso di comunicare di aver contratto il Coronavirus in prima persona, senza aspettare.

E’ solo uno dei tanti famosi che è stato travolto da questa seconda ondata della pandemia. Gerry Scotti è positivo al Covid. Nel suo post il celebre 64enne non rivela come abbia potuto contrarre il virus, ma tranquillizza i fan. Al momento è in isolamento nella sua casa a Milano.

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, fa sapere Gerry Scotti, padrone di casa di “Chi vuol essere milionario?” e tra i giudici più amati di “Tu sì que vales”.

Il presentatore scrive solo questo, ma non chiarisce come sia stato contagiato, forse perché impossibilitato a dirlo con certezza. Secondo Tpi avrebbe contratto il Coronavirus in seguito al contatto con un parente stretto, ma questa è solo un’indiscrezione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2020.