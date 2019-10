Gessica Notaro, ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, ripercorre alcune tappe della sua vita. Parla della terribile aggressione subita dall’ex fidanzato, che le ha sfregiato il volto con l’acido. La 29enne racconta, però, pure un altro dolorosissimo episodio: il fratello è morto suicida quando lei aveva solo venti anni.

“Mio fratello purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. E’ stata una sua scelta. Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Avevo solo vent’anni”, spiega Gessica Notaro.

Il fratello, morto suicida, ha lasciato un segno indelebile con la sua decisione nella famiglia di Gessica Notaro. Caterina Balivo, nell’ascoltare le sue parole, si commuove. La finalista a Miss Italia 2007 le chiede, però, di non piangere. “Non dobbiamo piangere”, dice.

L’ex Miss Romagna torna poi sulla drammatica vicenda che l’ha vista diventare vittima dell’uomo che diceva di amarla, il suo ex compagno Edson Tavares. ”Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L'amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza”, spiega Gessica.

E aggiunge: “All'inizio per lui ero la donna più bella del mondo. Poi a un certo punto non andava bene nulla di quello che facevo, mi metteva costantemente in competizione con le altre donne. Sono dimagrita 7 chili, le persone intorno a me non mi riconoscevano più. Quando sentivo parlare di violenza sulle donne, mi chiedevo che problemi hanno queste donne che si fanno mettere i piedi in testa. Invece no, ho scoperto che può succedere a tutti, ancora di più alle persone forti o in una posizione sociale alta, come una donna in carriera e indipendente che sa badare a se stessa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/10/2019.