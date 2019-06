Giulia De Lellis attrice in una web fiction

Non si ferma il successo di Giulia De Lellis. L’Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente della Casa del Grande Fratello Vip 2, nota beauty influencer che conta su Instagram oltre 4 milioni di followers, sarà protagonista anche di una fiction per il web su Witty tv...

TUTTI I VIDEO