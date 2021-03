Gessica Notaro mostra il viso dopo le operazioni chirurgiche: guarda il risultato

Gessica Notaro mostra il viso dopo le operazioni chirurgiche per riappropriarsi dei suoi lineamenti. Quattro anni fa il suo ex, Edison Tavares, l’ha sfigurata con l’acido, per questo è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Era il 2017. Il risultato è pazzesco, come fanno notare anche in un servizio di Le Iene.

La sofferenza è stata infinita, gli interventi tantissimi, l’ultimo una settimana fa. La 31enne, ex miss e modella, finalmente ricomincia a vedere il suo volto.

I progressi rispetto al principio, quando le cicatrici segnavano irrimediabilmente il suo bel viso, sono sorprendenti: tutto merito di medici che hanno preso a cuore Gessica, come il Dottor Davide Brunelli, che le ha scolpito il viso, lo ha raccontato lei stessa. La Notaro, poi, non ha mai mollato e andrà avanti.

“Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. La felicità è alle stelle, piango di gioia”, ha fatto sapere ai follower sul social Gessica.

Sfregiata, si è sentita persa, ma non ha lasciato che la terribile vicenda l’annientasse: la Notaro è diventata più forte di prima e adesso combatte e ringrazia Brunelli, specialista in Dermatologia e Venereologia, che la sta aiutando a ritrovare la sua felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.