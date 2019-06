Il GF 16 saluta i suoi protagonisti. Grande festa a Roma, in una Villa sull’Appia Antica: tutti i gieffini si sono dati appuntamento che scatenarsi dopo essere stati rinchiusi per molto tempo nella Casa di Cinecittà. Non manca quasi nessuno al party, c’è pure una felicissima Barbara D’Urso, la principale artefice del successo dello show su Canale 5. Il suo reality in un anno difficile, al contrario del GF Vip e dell’Isola dei Famosi, ha fatto il pieno di share.

Kikò Nalli, Ambra Lombardo, Michael Terlizzi, Gianmarco Onestini, Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Ivana Icardi, Mila Suarez, Valentina Vignali, Serena Rutelli, Erica Piedimonte e gli altri alla festa del GF 16 nella Capitale sono elegantissimi e gioiosi. Immancabile la presenza di Martina Nasoni, che al Grande Fratello ha trionfato. La ‘ragazza dal cuore di latta’ alla fine ha battuto la concorrenza, portandosi a casa il montepremi finale di ben 100mila euro, con cui aiuterà i suoi genitori. Ora, sorridente e chic, balla senza tregua e se ne sta con i compagni, Daniele compreso. Con lui, addirittura, il feeling sembra del tutto ritrovato.

VIDEO

Nella notte romana stavolta non si litiga, ma si brinda e si balla. Alla festa del GF 16, dopo che è calato il sipario, Kikò si tiene stretto la sua Ambra. Anche Veronica Satti è andata al party, pur essendo stata protagonista della scorsa edizione, la numero 15. Lei ha ritrovato il padre Bobby Solo grazie a Carmelita. Non finirà mai di ringraziarla abbastanza per questo.

E’ una festa meravigliosa. Ora sono tutti amici, così sembra, anche se i dissidi dei protagonisti del GF 16 continueranno ancora in tv. Barbara D’Urso è inarrestabile. Finisce Pomeriggio 5, ma con il suo Live - Non è la D’Urso va avanti fino al 3 luglio e se ne vedranno ancora delle belle sul piccolo schermo.

Si fa festa, i concorrenti del GF 16 si divertono prima di un’estate sotto i riflettori. Poi ci sarà l’autunno, torneranno in televisione, sicuramente…