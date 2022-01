Al GF Vip aereo anti-razzismo per Lulù: la reazione di Katia Ricciarelli

Al GF Vip è giornata di sorprese: arriva un aereo 'anti-razzismo' per Lulù. “Tutta Italia è con te. No al razzismo”, sono le parole che i fan della principessa vogliono arrivino a destinazione forte e chiare. Le frasi pronunciate all’indirizzo della ragazza da Katia Ricciarelli ancora creano grande polemica. La reazione della soprano 75enne, rimasta in cucina, senza neppure uscire in giardino, non si fa attendere.

Lulù Selassiè esulta e fanno lo stesso Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e la sorella di Lucrezia, Jessica Selassiè. C’è un altro aereo dedicato a tutto il gruppetto. “Lulù, Miriana, Jess e Nathaly, il pubblico è con voi”, c’’è scritto. Gli inquilini della Casa capiscono che fuori, nel mondo reale, il vento è cambiato: quelli che hanno sempre difeso Katia, comprendono che qualcosa non va.

“Da fuori hanno capito”, sottolinea Giacomo Urtis. Miriana Trevisan gli dà ragione: “Certo, hanno capito tutto”. Manila Nazzaro stringe la Selassié in un abbraccio, la concorrente ringrazia e esclama: “Chissà quante lettere mi stanno arrivando!”.

La Ricciarelli continua a stare ai fornelli con Carmen Russo. Serafica e infastidita, sottolinea: “Mamma mia quante cag*te. Tutta l’Italia è con lei? Menomale. Io non ho più parole, le ho consumate tutte". Carmen cerca di calmarla. “L’aereo l’avrà fatto Clarissa”, le dice riferendosi alla principessa eliminata, la più piccola delle tre.

La Nazzaro poco dopo, preoccupata, si confida con Soleil Sorgé: “Non volevo che Katia sentisse dei due aerei che sono passati. In uno c’era scritto Nat, Miri, Jess e Lulù il pubblico è con voi. Preferivo che lei non lo sapesse. Sembra proprio che c’è quel gruppo contro di lei… mi dispiace tanto e sta proprio giù adesso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.