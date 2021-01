Antonella Elia posa in un selfie con Carima e subito scoppia il caos. La foto fa impazzire il web. Tutti si domandano se al GF Vip sia in arrivo la famosa tiktoker: lei e Antonella, opinionista del reality, in comune, del resto, hanno l’astio per Samanta De Grenet…

La foto in coppia che testimonia l’incontro tra le due, presentate da Gianluca Meola, ufficio stampa di Antonella, quasi una mossa strategica in merito alla querelle in atto, parrebbe lasciar presagire l’ingresso nella Casa del ciclone Carima, magari per un confronto con la De Grenet. La ragazza, classe 1997, vero e proprio fenomeno dei social, influencer dai numeri pazzeschi, famosa per il tormentone “tapijinderc**o Emily“, citato pure da Chiara Ferragni, ha qualche sassolino da togliersi con Samantha, proprio come la showgirl.

Carima ha già detto di volerle cantare alla De Grenet, non le è andato già che la bella 50enne al GF Vip abbia fatto del body shaming su di lei. La gieffina, quando si è riferita alla tiktoker, ha detto: “Ah sì, ma è quella grossa, di colore? Lei è tanto…carica. Non è il mio genere”. Sul social ha già replicato duramente: “Faccio questa diretta, anche un po’ seria, perché sono rimasta sbalordita e anche male, perché finché giochiamo va bene, ma questo è body shaming. Una signora dello spettacolo molto famosa, la De Negret, so che si chiama De Grenet, ma io dico De Negret, nella casa del Grande Fratello Vip mi percula*a, chiedeva chi fosse Emily nonostante già lo sapesse. Io non mi stupisco di non essere il suo genere, perché ci sta di non piacere a tutti. Quello che io contesto è il body shaming che lei ha fatto e lei cercava proprio di percular*i”. Evidentemente non basta.

La Elia, dopo il confronto con Samantha al reality la scorsa puntata, è stata accusata da moltissimi utenti di aver fatto body shaming sulla mora quando le ha sottolineato i chili presi. Samantha a sua volta l’avrebbe fatto contro Carima. La tiktoker potrebbe varcare la porta rossa per avere un confronto acceso con lei e spezzare così definitivamente il circolo delle accuse rivolte alla bionda 57enne e mettere a tacere Sam una volta per tutte. Chissà…

Scritto da: La Redazione il 8/1/2021.