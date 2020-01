GF Vip, il cast è al completo: ecco tutti i concorrenti

Il GF Vip si prepara al via. Il cast è al completo. Ecco chi sono tutti i concorrenti del reality che partirà mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini, al timone tutto solo, li presenta: posa con i ‘suoi’ famosi sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni.

E’ un cast che, al completo, promette scintille. Nella Casa del GF Vip entreranno, oltre ai già annunciati Antonio Zequila, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Licia Nunez e Andrea Denver, anche altri concorrenti ‘blasonati’.

A varcare la porta rossa saranno pure Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro, Fabio Testi, l’ex di Cristiano Ronaldo Elisa De Panicis, Andrea Montovoli, Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, l’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez e la scrittrice Barbara Alberti.

Alfonso Signorini è entusiasta del cast scelto per il GF Vip e ora al gran completo. O quasi. A giocarsi la permanenza al reality ci saranno anche quattro ex gieffini: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Inizialmente non staranno con il resto del gruppo, ma occuperanno una zona della Casa: sarà il pubblico a decidere potrà entrare in gara, solo due potranno diventare dei veri e propri concorrenti del GF Vip.

“Ho accettato di condurlo perché volevo divertirmi, costruirlo come dicevo io, e perché ormai conosco la macchina come le mie tasche”, spiega Signorini al settimanale. E aggiunge: “Paura? Nessuna. Più che altro avverto la fatica: ci vuole un fisico bestiale perché le pressioni sono tantissime. Ma il vero lavoro lo abbiamo fatto in questi mesi”.

“E’ stata dura perché firmo anche come autore e ho scelto il cast insieme con gli autori storici Andrea Palazzo, Irene Ghergo e Fausto Enni - sottolinea ancora il direttore di Chi - Volevamo personaggi davvero famosi, anche se qualcuno è meno conosciuto. Ma paura non ne ho, tanto meno della diretta, anche se a gennaio andremo in onda due sere a settimana”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2020.