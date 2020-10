GF Vip, Dayane Mello piange disperata per la figlia: ecco cos’è successo

Nella notte tra venerdì e sabato si è consumata una piccola tragedia nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista ne è stata Dayane Mello. La modella brasiliana da qualche giorno si aspettava una telefonata della figlia Sofia, avuta 6 anni fa insieme all’ex Stefano Sala (anche lui passato per il reality di Canale5 un paio di edizioni fa). Quella chiamata non è però mai arrivata e durante il serale la coinquilina Maria Teresa Ruta ha chiesto spiegazioni ad Alfonso Signorini, che non ha saputo dare una motivazione chiara del perché Sofia non avesse ancora telefonato alla mamma, mentre gli altri concorrenti avevano già potuto parlare con i propri pargoli.

Dayane ha iniziato a sospettare qualcosa. La sua mente è andata subito a Sala e alla sua attuale moglie Dasha Dereviankina (i due hanno anche avuto un figlio, Damian). Ha pensato che si trattasse di una ripicca, forse per alcune sue parole (non troppo gentili) pronunciate su di loro nella Casa. La 31enne ha fatto sapere: “Non lo so, qualcosa sta succedendo. C’è qualcosa che non va, sono sicura. È una ripicca”. Possibile che il papà di Sofia abbia deciso di non far parlare la bimba al telefono con sua madre, nonostante fosse stato contattato dalla produzione del reality?

La rabbia di Dayane, ormai convinta che l’ex si fosse messo di mezzo, è montata. Nella notte ha pianto e ha iniziato anche ad inveire contro la moglie di Stefano. Gli altri hanno provato a fermarla, spiegandole che questo avrebbe reso la situazione ancora più difficile da gestire. A consolarla è arrivata per prima Stefano Orlando (nonostante le due si fossero appena nominate a vicenda).

La scena ha scatenato gli utenti social, che hanno subito inondato di messaggi il profilo Instagram di Sala. Quest’ultimo è voluto quindi intervenire per fare chiarezza, affermando di non essere stato lui a mettere i bastoni tra le ruote, anzi. “Per tutti gli haters ignoranti e le persone che mi stanno assillando per questa famosa chiamata telefonica tra mia figlia e sua madre nel GF Vip, vorrei precisare che la chiamata è stata accordata a domani alle ore 11 am. E la programmazione di essa è stata pattuita direttamente con gli autori del ‘Grande Fratello Vip’ il giorno mercoledì 7.10.2020”, ha fatto sapere.

Quel che è emerge dalla vicenda, però, è certamente che i rapporti tra Dayane, Stefano e soprattutto Dasha, non sono proprio dei migliori. Per usare un eufemismo…

Scritto da: la Redazione il 10/10/2020.