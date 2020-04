GF Vip, eliminati Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese, in finale Paola e Paolo

Il GF Vip non fa sconti. La semifinale del reality show, che non fa il pieno d’ascolti, attestandosi, comunque con un ottimo 18,25% di share e catturando davanti allo schermo 3 milioni 980mila spettatori, regala gli ultimi vedetti, quelli che non hanno prova d’appello. Escono dalla Casa, eliminati dal pubblico a casa, Antonio Zequila, che sbatte la porta senza salutare nessuno infuriato, Licia Nunez, che puntava alla vittoria finale, convinta di essersela guadagnata, e Teresanna Pugliese, pure lei in lacrime per la sconfitta.

Al GF Vip si guadagnano la finale, raggiungendo lo stesso obiettivo di Sossio Aruta e Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, che esultano felici. L’ultimo televoto vede protagonisti Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: a sorpresa, solo uno di loro uscirà subito la prossima settimana, l’8 aprile. A puntare al trionfo in questa edizione non saranno cinque concorrenti, come negli anni precedenti, ma sei.

La penultima tappa del GF Vip a inizio puntata punta i riflettori contro Zequila che ha accusato gli altri inquilini di aver fatto branco contro di lui. L’attore è arrabbiatissimo, distaccato dagli altri, lancia accuse pesanti e dice cattiverie senza sosta all’indirizzo dei suoi rivali. Alfonso Signorini prova a fargli far pace con gli altri, soprattutto con Patrick, con cui sembra davvero in grande competizione, dato che rimangono loro in lotta per lo scontro al televoto. Il conduttore li convoca entrambi per sottoporli all’intervista doppia.

Antonio sottolinea: "Patrick è falso, un serpente a sonagli". Patrick ribatte: "Sono più umile di lui". Zequila risponde: "Dell'umiltà ho fatto il mio verbo di vita". Poi attacca il biondo sull’aspetto fisico: "Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito". Il web è scatenato contro Zequila e infatti poco dopo il verdetto è impietoso: Antonio Zequila è eliminato. Se ne va imbufalito: esce senza salutare nessuno. Aristide lo difende: "Non si è sentito compreso, nelle ultime settimane si è visto il suo ego un po' pronunciato".

Poco dopo Zequila scopre di essere stato eliminato guadagnando solo l'8% delle preferenze. E’ scioccato: "Mi spiace per l'8% quindi mi ritirerò ufficialmente dalla televisione”. Signorini cerca di rincuorarlo. Lui lo ringrazia e afferma che grazie al GF Vip ha sconfitto la sua depressione, causata dalla morte del padre a cui ha fatto da infermiere per due anni.

La semifinale va avanti e arriva il primo televoto flash. La Elia si scontra con Paola e Licia. Tutti nella Casa pensano che ad uscire sarà la Di Benedetto, considerata la più debole, invece a sorpresa è la Nunez che viene fatta fuori e si rammarica di aver perso la finalissima. L’ex Madre Natura vince lo scontro, arrivando addirittura dritta, dritta in finale.

Non è ancora finita. Un altro televoto flash vede scontrarsi Teresanna, Paolo e Andrea. Il pubblico stavolta elimina l’ex volto di Uomini e Donne e manda in finale Ciavarro. I tre esclusi, la Elia, Denver e Patrick, si giocheranno gli ultimi due posti rimasti per la finale sempre al televoto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2020.