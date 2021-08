GF VIP: l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni nel cast, è ufficiale

Il GF Vip prende forma. Dopo Katia Ricciarelli, la produzione rivela un altro concorrente che il prossimo 13 settembre varcherà la mitica porta rossa della Casa di Cinecittà: l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è nel cast, è ufficiale. E’ Chi, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality, a regalare la succosa notizia. “Non vedo l’ora - dice entusiasta la bombastica bionda - Se dentro trovo l’amore lo prendo al volo”.

Sensuale 19enne, nata a Milano, Sophie ha appena preso la maturità al liceo economico sociale. Ha un fratello, Riccardo, di otto anni più piccolo. “E’ come un figlio per me”, sottolinea al settimanale. I suoi genitori, Valeria e Stefano, si sono separati quando aveva solo 3 anni. “Mia madre si è rifidanzata, è nato mio fratello e ci siamo trasferiti a Riccione, dove ho vissuto sei anni. Poi una vicenda non troppo carina ci ha fatto ritraslocare e ora vivo a Tradate, vicino a Varese”, spiega ancora.

Sophie ha iniziato a lavorare da modella nello showroom di Chiara Ferragni, poi è arrivato Uomini e Donne e ora il GF Vip. Sul trono aveva scelto Matteo Ranieri, ma dopo sole due settimane è tutto finito. "Mi ha lasciato lui - racconta - diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.

Nella Casa non si porrà limiti. Alla Codegoni sono stati affibbiati flirt con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, e Fabrizio Corona, con cui si diceva addirittura convivesse, Sophie spiega: “Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.

Single, sa di non piacere alle donne, ha solo un’amica: “Gli altri sono tutti amici maschi”. Non ha paura del reality, però. La compagna di suo padre è Man Lo Zhang, concorrente del Grande Fratello nell’edizione del 2006, ma lei non le ha chiesto consigli: “Lei non lo sa. A mio padre l’ho appena accennato: lui non è d’accordo con le mie scelte lavorative e, anche se ci vogliamo bene, ci scontriamo spesso. Avrebbe sicuramente preferito che continuassi a studiare per diventare odontoiatra, ma per quello c’è ancora tempo. Di certo non potrò fare la modella per sempre, ora però voglio godermi queste occasioni televisive senza paletti e poi vedrò: la vita è la mia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.