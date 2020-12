GF Vip, Filippo Nardi sarà squalificato? Le frasi sulla Ruta fanno inorridire

Filippo Nardi sarà squalificato dal GF Vip? La produzione sta decidendo il da farsi. Le frasi pronunciate dal conte 51enne sulla Ruta fanno inorridire. Il popolo del web sul social è insorto e chiede la sua cacciata dal reality. Del resto le parole all'indirizzo di Maria Teresa sono vergognose.

“Io non sono medico, ma la vedo come borderline, soffre di psicosi a momenti”, ha detto Nardi parlando con Stefania Orlando. Non si è limitato solo a questo. Mentre la conduttrice dormiva con la bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto i compagni divertito: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”, alludendo alla pratica sessuale dileggiativa del teabagging.

Battute su battute sessiste e volgari. Filippo non si è dato freni al reality show ironizzando pesantemente sulla Ruta. Dal “Mi fa proprio vomitare” al “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra, solo una sveltina, solo la punta…”. Alcuni dei coinquilini hanno provato a dissorciarsi, lui imperterrito ci ha dato dentro. Sui social gli spettatori chiedono tutti venga buttato fuori, al punto che l’hashtag #fuorinardi è balzato subito in trending topic su Twitter. Del resto il conte non si è moderato neppure con le altre donne, con i suoi continui riferimenti al sesso…

VIDEO

Dopo le squalifiche di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini, Filippo Nardi è sotto accusa: per tutti merita l’espulsione e la decisione di Mediaset si aspettano sia ineccepibile e dura nei suoi confronti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.