Sui profili social del Grande Fratello Vip è comparsa nelle scorse ore la foto di uno dei nuovi concorrenti del programma. Nello scatto si vede il corpo aitante di un ragazzo, ma non è mostrato il viso. Subito è partito il toto-nomi tra gli utenti del web, che hanno fatto diverse ipotesi. In molti pensano che si possa trattare di Paolo Ciavarro, il figlio 28enne di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. In effetti il ragazzo, che lavora nella trasmissione ‘Forum’, ha un corpo davvero in forma che somiglia molto a quello dell’immagine. Potrebbe essere proprio lui, visto che il suo nome era tra l’altro già circolato nei giorni scorsi…

Qualcun altro invece ipotizza possa trattarsi di un ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Nei commenti circolano diversi nomi, ma quello che viene fatto più spesso è Marco Cartasegna. L’ex tronista ed ex fidanzato di Soleil entrerà nella Casa? Chissà. Intanto quel che sappiamo è che nel cast ci sarà sicuramente Rita Rusic, l’unico nome ufficiale annunciato fino ad ora. Il conduttore dello show Alfonso Signorini, dopo aver preso il testimone da Ilary Blasi, che ha deciso di abbandonare per motivi personali, ha fatto sapere che dentro l’appartamento di Cinecittà quest’anno non ci saranno sconosciuti.

“Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: ‘Ma chi è questo?!’", aveva spiegato in occasione della prima puntata de ‘La Repubblica delle Donne’, il programma di Piero Chiambretti di cui è stato ospite qualche settimana fa.

Quando poi è stato chiesto a Signorini se nella casa di Cinecittà entrerà anche Barbara Alberti, uno dei nomi circolati, lui ha risposto: “Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”. “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, ndr), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 12/12/2019.