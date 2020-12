Il GF Vip è già un lontano ricordo per Elisabetta Gregoraci: ora si dedica a Nathan e...

Il GF Vip è già un lontano ricordo per Elisabetta Gregoraci. La showgirl 40enne, abbandonato il reality, ora si dedica a Nathan. Recupera il tempo perso nella Casa, lontana dall’unico vero amore della sua vita. Senza pause, trascorre la sua giornata accanto al figlio di 10 anni ed è con il ragazzino accanto che fa l’albero di Natale.

Aveva detto che sarebbe stata ‘offline’ dai social per un po’. Elisabetta Gregoraci, però, sorprende i follower e condivide sul suo profilo Instagram alcune storie in cui si fa vedere mentre, con indosso una tuta rosa, addobba l’abete insieme a Nathan. E’ contentissima: non desiderava altro. Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi a trattenerla al GF Vip: non c’è stato verso. Il pensiero di trascorrere le festività lontane dal figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore era inaccettabile.

VIDEO

Elisabetta tornerà in studio, come tutti gli ex concorrenti ora eliminati, continuerà a far parte del ‘carrozzone’ dello show e probabilmente rimarrà al centro dei gossip ancora per molto tempo. Da mamma, però, ha deciso che la priorità era Nathan Falco: tornare da lui e circondarlo di calore era essenziale.

Adesso la Gregoraci è serena, felicissima, con il cuore colmo di gioia, nonostante il momento particolare che vive il mondo intero e un Natale che si annuncia diverso: Nathan è con lei. Questo le basta per sorridere alla vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2020.