GF Vip, Lulù non molla con Manuel Bortuzzo: 'Provo sentimenti importanti'

Al GF Vip Lulù Selassiè non molla con Manuel Bortuzzo. Anche Alfonso Signorini ha cercato di farla ragionare durante l’ultima puntata del reality show. “E’ bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria”, le ha detto il conduttore, la principessa, però, pare proprio non volersi arrendere… "Provo sentimenti importanti", rivela.

Dopo tanta freddezza, ora sembra essere tornato il sereno tra Lulù e Manuel: la principessa va da lui e lo abbraccia, il giovane nuotatore contraccambia, anche se la sua è una dolcezza che nasconde un nemmeno troppo celato distacco. La 23enne continua a essere attratta dal 22enne e non fa nulla per nasconderlo.

In Confessionale rivela, senza alcun timore: “Ho dei sentimenti molto forti per Manuel. Però non mi reputo innamorata ancora, l’innamoramento viene con il tempo”. E aggiunge: “Di sicuro non siamo stati amici in queste settimane”. Lulù ci spera ancora.

Bortuzzo, invece, nonostante sia gentile, rimane della sua idea. Il biondino in Confessionale spiega: “A me dispiace per lei, ma non cambio idea. Le sue gelosie per Sophie le ho trovate inutili e non mi sono piaciute. Se c’è qualcosa nel passato di Lulù che la porta a comportarsi in una certa maniera non è certo questo che mi porterà a cambiare idea”. L’atteggiamento avuto dalla principessa con Sophie Codegoni non gli è proprio piaciuto: lui non è il suo fidanzato e vuole sentirsi libero di vivere il reality come più gli piace.

Sophie stessa fa sapere: “Manuel è sempre stato molto chiaro. Spero quindi che lei adesso abbia capito dove ha sbagliato”. La Selassiè, nonostante tutto sia 'contro', continua a provarci: la tregua per lei vuol dire nuovamente avere campo libero. Chissà come andrà a finire…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2021.