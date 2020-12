GF Vip: ecco i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno nella Casa

Il GF Vip si prepara a ulteriori ingressi. I nomi dei nuovi concorrenti che entreranno nella Casa di Cinecittà, almeno in parte, li svela Chi. Alfonso Signorini aveva promesso che avrebbe scelto bene per arricchire il cast del reality show prolungato fino all’8 febbraio 2021 e così è stato.

I nuovi ‘vipponi’ dovrebbero entrare al GF Vip nelle puntate prima del Natale, quella del prossimo 7 dicembre e del 14 dello stesso mese. Dopo Cristiano Malgioglio, entrato a far parte dello show da questo lunedì, sarebbero previsti 5 ingressi in una puntata e altri 4 in un’altra. Il settimanale non rivela tutti i nove nomi di chi varcherà la porta rossa, ma solo sei di questi.

Tra i famosi ‘prescelti’ dal vulcanico conduttore, c’è Samantha De Grenet, già naufraga all’Isola dei Famosi nella stessa edizione in cui ha partecipato Dayane Mello, quella del 2017. Altra concorrente che si annuncia ‘roboante’ per quel che potrà spifferare al reality è Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, inspiegabilmente fuori dalla lista degli invitati al matrimonio tra l’ereditiera e Afrojack.

Al GF Vip entrerà anche Carlotta Dell’Isola, la ragazza che quest’estate ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello, la preferita di Alessia Marcuzzi e persino Maria De Filippi per la sua tenacia ed enorme simpatia. Altro volto conosciuto che farà parte del cast è Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga e di Roberta Termali, volto tv degli Anni 80. Ha già partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex Alessandra Sgolastra.

Ci sarà anche il grande ritorno di Filippo Nardi, concorrente del GF 2 subito espulso dopo uno sfogo, diventato famosissimo, a causa della mancanza di sigarette.

Farà il suo ingresso pure Mario Ermito, modello e attore brindisino, maschio alfa per eccellenza.

Al momento, da quel che è dato sapere, rimarrà nella Casa anche Giacomo Urtis, molto amato dagli inquilini. Non è ancora chiaro se il medico estetico di tanti vip diventerà un concorrente a tutti gli effetti o rimarrà solo come ‘ospite’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2020.