GF Vip, ecco chi è il personaggio risultato positivo prima dell’ingresso

Lunedì non hanno varcato la soglia della porta rossa al GF Vip: uno dei tre ‘vipponi’ è risultato positivo al test per il Covid prima dell'ingresso nella Casa. Finora non si sapeva con certezza chi fosse il personaggio tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma a non avere superato il controllo, ora, invece sì. La Roma lo ammette: "Sono io".

Stefano Bettarini e Giulia Salemi sul social hanno rivelato l’esito dei loro tamponi, sottolineando di essere negativi. “Ciao a tutti. Posso rassicurarvi che io e Giulia Salemi siamo negativi! E sereni dal 17 ottobre. Sia ben chiaro”, ha scritto l’ex calciatore. “Ciao a tutti, Volevo rassicurarvi che io sto bene e sono tornata in albergo dove sono in isolamento dal 17 ottobre. Il mio tampone è negativo. Attendo serenamente le decisioni della produzione del Grande Fratello”, gli ha fatto eco l’italo-persiana. Anche Selvaggia Roma, inizialmente, aveva detto di essere negativa, ora, però, arriva via IG Stories la sua confessione.

VIDEO

“Ciao ragazzi, è arrivato il momento di fare chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid, pur avendo una carica virale molto bassa”, ammette l’ex concorrente di Temptation Island. “Mi volevo scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos con cui, presa dallo spavento e alla sprovvista, ho negato”, sottolinea.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, 30 anni, poi continua: “Volevo tranquillizzare tutti: non sono stata a contatto con gli altri concorrenti, assolutamente no, e ringraziarvi: io sto bene, benissimo. Grazie”. Infine conclude: “Mi è stato detto che la mia entrata al Grande Fratello Vip è stata rinviata, non annullata, tampone permettendo. Vi mando un bacio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2020.