Il GF Vip si prolunga ancora, Pretelli e la Ruta lo svelano agli altri: la reazione

Il GF Vip si prolunga ancora, Pretelli e la Ruta lo svelano agli altri coinquilini, la loro reazione è sbalordita: non riescono a crederci, sono tutti sconvolti.

Lo spoiler arriva da fuori, nessuna comunicazione ufficiale al momento. Una fan glielo urla mentre Pier e Maria Teresa chiacchierano in giardino con Giulia Salemi. All’inizio i tre decidono di mantenere il silenzio, nonostante abbiano sentito chiaramente. “Spostano la finale”, dicono. “Lo hanno gridato da fuori, però non si è capito…26 febbraio, ma magari era tutt’altro”. Poi però svelano tutto.

“Non è possibile, raga! Ma non è che era gennaio?", domanda spiazzato Zelletta. Cecilia Capriotti sottolinea: “Questa signora non ha mai detto bugie”. Rosalinda Cannavò esclama: “Io non dormo stanotte". Anche Stefania Orlando è basita e in totale paranoia per la notizia.

Andrea è angosciato: “Io me ne vado, do le testate contro il vetro e mi faccio portare in osledale, ma non esiste. La claustrofobia mi sta venendo”. Maria Teresa Ruta sottolinea: “Un altro prolungamento non l’accetto, esco l’8”.

Tommaso Zorzi è esterrefatto: "Io l’8 febbraio esco, non un giorno di più”. Si fa prendere persino da un attacco di ansia e intanto i follower sul social polemizzano sulla decisione degli autori. L’hashtag #noalprolungamentodelgf, con tanto di petizione online, prende il via. Tutti criticano la decisione che metterebbe a rischio lo stato mentale dei concorrenti, ormai allo stremo, trattati come se fossero ‘cavie’ da laboratorio.

“Un gioco non può e non deve portare a distruggere le menti dei concorrenti perché poi non si tratta più di un gioco! Spero vivamente che l’8 escono da questo circo che sembra non avere fine! SONO PERSONE, NON CARNE DA MACELLO!“, denuncia uno di loro.“BASTA, stanno malissimo a livello psicologico, non reggono per un altro mese e mezzo! Siate umani produttori…“, scrivono in molti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.