La 63enne ribatte in diretta tv e fa riferimento alla sua vita sessuale lapidaria: “Inesistente”

La 52enne è al limite per colpa della ‘sveglia’ dell’ex politica, che alle 8 del mattino deve prendere una medicina

Non c’è tregua tra le due, che alla fine, chiaramente, si ‘nominano’ a vicenda. Al GF Vip è scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che le fa una battutaccia sul vibratore. “Sei isterica!”, sottolinea l’ex politica alla conduttrice. Tutta colpa della particolare sveglia riservata dagli autori alla 63enne, che alle 8 del mattino deve prendere una medicina. In Casa la chiamano, purtroppo svegliando pure la 52enne… Adriana propone un braccialetto con vibrazione, per mutare la modalità, evitando così di dar fastidio agli altri inquilini. Alessandra, però, capisce male e parla di vibratore. In una clip Adriana le risponde: “Un vibratore, quello di servirebbe, ma è un altra storia". In diretta tv la Mussolini, quando le parole dell’altra vengono prese in esame, sulla sua vita sessuale ammette: “Inesistente”. Ma non è certo nervosa per questo…

''Sei isterica!'': al GF Vip è scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che le fa una battutaccia sul vibratore

Alessandra e Adriana vengono messe a confronto. “Lei fa finta di essere tutta precisa, che si sveglia con le ciglia finte, invece poi mi prende a parolacce perché è isterica”, dice la ex parlamentare. “Tutte le mattine alle 8 si sente una sveglia per Alessandra. Io mi sveglio e non dormo più. Gentilmente le ho detto: ‘Possiamo posticipare il momento delle pasticche? Oppure possiamo mettere una vibrazione che non disturba gli altri’”, si giustifica l’altra.

La 63enne ribatte in diretta tv e fa riferimento alla sua vita sessuale lapidaria: “Inesistente”

“Stamattina lei mi ha detto una serie di improperi… tu la vedi calma, ma me ne ha dette di tutti i colori. Non si sente niente, lo sente solo lei con 'ste orecchie e 'ste ciglia. Lei me ne ha dette di tutti i colori”, ribatte Alessandra. Adriana in effetti, come mostra il filmato, quando accade la lite per le pillole, alla Mussolini che le chiede scherzosa: “Consigli una vibrazione? Un vibratore?”, ribatte: “Quello ti servirebbe, ma è un'altra storia”.

La 52enne è al limite per colpa della ‘sveglia’ dell’ex politica, che alle 8 del mattino deve prendere una medicina

“Non la sopporto più. Non ti devi permettere di dire che forse sarebbe necessario che lo avessi”, sottolinea Alessandra. “Sto per difendere Alessandra Mussolini, domani piove tutto il giorno! Battute sessiste e becere da parte di Adriana che fanno intendere che le donne sono in preda agli ormoni quando ha sottinteso l'assonanza tra vibrazione e vibratore... non conosco la vita sessuale di Alessandra Mussolini, ma neanche ci dovrebbe interessare”, dice Selvaggia Lucarelli che interviene nella querelle. La Mussolini spiazza tutti, però. In riferimento alla sua vita sessuale dice: “Inesistente!”. “Ma così non mi aiuti Alessandra!”, controbatte l’opinionista, tra le risate generali. La questione però non si risolve.