GF Vip, Signorini costretto a intervenire per tenere lontana Lulù da Manuel: 'Non ti vuole'. Lei in lacrime

Al GF Vip Alfonso Signorini è costretto a intervenire per tenere lontana Lulù Selassiè da Manuel Bortuzzo. Il conduttore del reality difende il nuotatore, assediato dalla principessa con la sua insistenza. Il ragazzo ha provato in tutti i modi a bloccare la 23enne: non vuole una fidanzata ed è stufo delle scenate di gelosia di lei. Lucrezia, però, pare proprio non capire, non vuole rassegnarsi per la fine di un flirt iniziato per gioco e che il 22enne ha poi subito voluto archiviare, ma senza grande successo. “Lui non ti vuole, non fare la bambina”, le dice il presentatore, gelandola. Le lacrime di lei servono a poco...

Signorini si fa portavoce di Manuel, cerca di difenderlo da una storia da cui lo sportivo cerca di uscire da giorni e che lo fa sentire oppresso. Punta il dito contro Lulù, in salone con gli altri, e le dice: “E’ bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”. “Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina”, le sottolinea ancora.

Lulù ascolta, si giustifica, parla di situazioni difficili che l’hanno portata nella sua vita a essere molto insicura e che, al reality, hanno scatenato comportamenti che nella vita reale non avrebbe mai avuto. E’ a disagio, anche se non pare comprendere fino in fondo le colpe di cui gli altri l’accusano.

Lulù ha cercato di fare terra bruciata intorno a Bortuzzo, gelosissima del rapporto creatosi con lui, questo ha generato la reazione di Manuel, che, sentendosi soffocato, adesso vuole solo uscirne. “Penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili”, spiega la Selassiè.

La principessa chiede addirittura scusa, ma alla fine è convinta di sé e dice: “So cosa ci siamo detti, non è esattamente così come visto nelle clip”. A cedere e capitolare definitivamente non pensa. Eppure Bortuzzo, interpellato da Signorini, gli sottolinea ancora una volta che è finita: “Io mi sono lasciato andare di cuore all'inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere…”.

Sophie Codegoni, con cui Lulù ha avuto più di un confronto perché, secondo lei, troppi vicina a Manuel, interrogata, precisa: “Io cerco di fare amicizia con tutti, sono molto estroversa e nonostante tutto ho promesso a Lulù di stare più lontano possibile da Manuel per non creare problemi, però mi dispiace e per me è difficile”. Signorini domanda a Bortuzzo se sia attratto dall’ex tronista. “E’ una bellissima ragazza, mi piace come persona ma non ho interesse ad andare oltre”, taglia corto lui. Poi, più tardi, in Confessionale, ringrazia il presentatore per aver dato voce ai suoi pensieri riguardo la relazione con Lulù.

La principessa rimugina ma pare incapace di fare autocritica. In lacrime, poche ore prima della diretta su Canale 5, aveva dato la colpa di tutto proprio al Grande Fratello e alle clip montate ad arte per mettere in discussione il rapporto con Manuel.

Alla sorella Jessica e a Katia Ricciarelli aveva detto: “Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte. E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in Confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’. Quindi le persone che vanno in Confessionale almeno dicessero cose belle di noi due. Non devo andare in crisi? Ma è difficile non viverla così, perché sono molto stressata. Devono lasciarci in pace tutti e non creare clip, clip e altre clip. Hanno creato in lui delle… Perché se tu sai che una persona come lui ha già tante difficoltà e problemi, non ci metti il carico, loro invece… Parlate di altro, basta, perché non hanno parlato di Samy e Jessica?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2021.