GF Vip Sossio Aruta primo finalista, eliminati Fabio Testi e Valeria Marini. Ancora liti nella Casa

Il GF Vip decreta il suo primo finalista: Sossio Aruta, che al televoto flash, è il concorrente meno votato. Eliminata, invece, Valeria Marini. Poco prima era stato fatto uscire dalla Casa grazie al giudizio del pubblico anche Fabio Testi, desideroso di poter finalmente stare più a contatto con i propri figli, anche se, con l’emergenza sanitaria in atto non sarà facile, dato che sono all’estero. La diciassettesima puntata del reality dà i suoi verdetti definitivi, ma non lesina neppure le liti, che continuano indisturbate, o quasi, tra i famosi.

L’ex calciatore, ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, poco prima dell’esito del televoto dice che donerà tutto in beneficenza: “Voglio pensare al futuro dei miei figli. Ho fatto un confessionale, non so se l'avete mandato in onda. Ho detto che anche se la mia situazione economica non è molto rosea se dovessi vincere io il Grande Fratello Vip non voglio un euro della vincita. Voglio donare tutto a quelli che stanno lottando per sconfiggere il Coronavirus”.

Per Sossio, poi, arriva anche una bella sorpresa: un video messaggio di Ursula Bennardo che, insieme alla loro piccola Bianca, gli fa gli auguri per la festa del papà. Immancabili le lacrime, condite da una grande commozione e il pensiero anche agli altri due figli, nati dal suo precedente matrimonio.

La puntata scorre, nonostante tutto. Vede, ancora una volta, Antonella Elia tra i protagonisti assoluti. La bionda si scontra con Licia Nunez. Un motivo dal suo punto di vista c’è: “Mi sono sentita tradita e presa in giro. Licia ha scelto altre persone per interesse e altre questioni. Ha una tattica ben precisa nell'avvicinare le altre persone ed entrare nella loro intimità. Quando sono arrivati nuovi elementi mi sono sentita abbandonata e ho fatto dei ragionamenti. Il percorso di Licia mi è sembrato studiato a tavolino”.

Poi per la Elia arriva il confronto con la Marini, un faccia a faccia che fa capire come il rapporto sia insanabile. Dallo studio romano, Rita Rusic, ospite con Michele Cucuzza, l’accusa dicendole che è "perfida", la produttrice però chiarisce di non stare dalla parte della showgirl allo stesso modo.

Sono le nomination del televoto flash poi a tenere banco, ma arriva anche una sorpresa per Antonio Zequila che ha parlato tanto di Marina, la donna con cui è stato per nove anni e dice di amare ancora. Riceve una lettera dalla donna e scoppia in lacrime. Alfonso Signorini, in collegamento da Milano con Pupo, gli domanda se tornerebbe con lei, L’attore sorprende tutti e confessa di volerla sposare: “Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina appena finisce questo Coronavirus ti sposo”.

Quasi in chiusura arrivano le nuove nomination, tutte palesi. I ‘vipponi’ che ormai vedono il traguardo vicino non se le mandano a dire. Così al televoto vanno Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Mancano solo due puntate alla fine del gioco, i concorrenti cercano di sopravvivere pensando a quando usciranno dalla porta rossa e troveranno fuori un mondo profondamente cambiato dal Covid-19.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2020.