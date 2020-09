Paura al GF Vip: Tommaso Zorzi ha la febbre, sarà il Covid?

Si vivono ore di paura al GF Vip, appena iniziato. Tommaso Zorzi ha la febbre. L’influencer 25enne già ieri sera, durante la diretta della prima puntata, aveva manifestato un certo malessere. Nel corso della serata aveva sottolineato più volte che nella Casa faceva freddo a causa dell’aria condizionata giudicata da lui troppo alta. Si era avvolto una coperta addosso. Poi l’amara verità. Poco dopo aver chiesto un termometro alla produzione, ha scoperto di avere la temperatura alle stelle. Sarà Covid?

Febbre a trentotto. Prima di andare a dormire Tommaso Zorzi ai compagni del GF Vip aveva confessato: “Dovrei prendere l'antibiotico e la tachipirina. Dovevo prenderli prima della puntata ma non me li hanno dati. Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre… Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”. Inevitabile non pensare al peggio, ma nessuno glielo ha fatto pesare.

I concorrenti prima di entrare al GF Vip hanno fatto il tampone e sono tutti risultati negativi. Eppure Tommaso Zorzi ha la febbre, sembra a causa di una sinusite. Il medico gli ha dato Zitromax, un antibiotico, e tachipirina. Zorzi ha tenuto le medicine accanto al letto durante la notte. Ora pare vada meglio, ma è sotto controllo.

Tommaso Zorzi, proprio prima di fare il suo ingresso al reality, intervistato da Tv Blog aveva detto: “Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il reality. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”. Adesso sembra abbastanza sereno, è normale sia scattato l’allarme però.

Nei giorni scorsi un componente dello staff del GF Vip è risultato positivo al Coronavirus, è uno degli autori, ora in isolamento, come tutti quelli entrati in contatto con lui. Lo ha confermato anche Alfonso Signorini che a Il Giornale ha detto: “E’ una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”. Impossibile però non chiedersi in caso di Covid per uno dei concorrenti cosa potrebbe accadere…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.