Al GF Vip torna Cristiano Malgioglio: lo svela Signorini

Al GF Vip torna Cristiano Malgioglio, lo svela Alfonso Signorini. Le trattative con il famoso cantante e paroliere sono in corso. Mancherebbero alcuni piccoli dettagli, ma il giornalista e conduttore del reality è convinto che alla fine il vulcanico artista 75enne, già star della seconda edizione del Grande Fratello Vip, accetterà e varcherà la porta rossa della Casa di Cinecittà non come semplice ospite, ma come concorrente.

“Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. E’ venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi”, rivela Signorini a Casa Chi.

Le trattative con Malgioglio sarebbero in fase molto avanzata: “Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo”.

Alfonso solo poco tempo fa aveva rivelato: “A dicembre entreranno nella Casa del GF Vip altri nove concorrenti, tutti nomi di primo piano perché adesso il GF Vip lo vogliono fare tutti”. E’ normale quindi che stia prendendo accordi insieme alla produzione per avere al reality show altri pezzi da novanta. Malgy aveva conquistato tutti nel 2017 e sono in molti a rimpiangere la sua ironia: l'umorismo e il sarcasmo che lo contraddistinguono sarebbe perfetto per scatenare nuove dinamiche di gioco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2020.