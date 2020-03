Caos al GF Vip tra Valeria Marini e Antonella Elia, Signorini si arrabbia: 'Mettete via il crocifisso!'

Al GF Vip è caos al serale. La quindicesima puntata del reality show mette sotto la lente di ingrandimento le liti infinite tra Valeria Marini e Antonella Elia. A far discutere è il crocifisso agitato dalla showgirl durante la discussione con la 56enne. Non solo, anche il ripetuto segno della croce di Fernanda Lessa al cospetto dell’ex stella di Non è la Rai è sotto accusa. Alfonso Signorini si arrabbia. “Mettete via il crocifisso!”, consiglia perentoriamente alle due.

“Lei ha detto in portoghese che sono satanica”, sottolinea indignata Antonella, riferendosi alla Lessa. “Continua a farsi il segno della croce quando mi vede, dice che sono indemoniata”, aggiunge. La modella non nega affatto: “Lei è tutta negatività e quando mi fissa, mi trasmette energia negativa. Io credo nell’energia negativa, faccio la croce per proteggermi. Sono una persona sensibile e sento quando c’è una persona che emana energie negative. Io le assorbo”.

Valeria si difende e parla della sua fede. Anche Fernanda non ci sta. “Sono delle provocazioni. Il segno della croce lo posso fare in qualsiasi momento, ma se lo faccio quando vedo lei, non è giusto”, sottolinea.

Il conduttore è esterrefatto. “Sentire questi discorsi mi fa venire la pelle d’oca. Sono credo da Medioevo. Non accetto che si tiri in mezzo Gesù. Il crocifisso non si porta al GF. Parliamo tutti di Mia Martini, ma la strada è cominciata da lì!”. Alfonso poi sottolinea alla Marini: “Le mani addosso non sono giustificabili, ma Antonella ci è arrivata perché te l’hai istigata. Sei stata tu ad andare a sbandierare il rosario sotto il naso di Antonella”.

Wanda Nara e Pupo a loro volta rimproverano Fernanda Lessa per aver usato il sale nella vasca per fare il bagno: “Cosa intendevi fare? Un rito di magia nera? Occorre buon senso”. “Duellate solo con le parole, non con le mani né con i rosari”, dice ancora Signorini. Il presentatore alla Elia precisa: “Sono gravi anche le tue insinuazioni e provocazioni. E rispondi con le parole, non con le mani”.

Fernanda Lessa piange: “Essere giudicata per mettere i sali nel bagno come fosse magia nera non mi piace, per me il sale scarica l’energia negativa e io ci credo. Non l’ho usato contro Antonella. Io mi sento offesa se mi dite che faccio woodoo e magia nera”. E’ distrutta. Pure la Marini non pensa di aver agito così male...

Lo show va avanti. Dopo la puntata, però la brasiliana crolla: si rintana sul pavimento della camera da letto e piange. Adriana Volpe la trova lì e cerca di consolarla: "Ci sta che tu stia così in questo momento". Fernanda teme che le figlie, Lua Clara e Ira Marie, dopo i fatti mostrati in tv siano in pericolo: “Non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli".

La Volpe prova a tranquillizzarla: ”Noi abbiamo visto che sei l'unica persona che si fa il segno della croce quando si siede a tavola. Ti sei dimostrata sempre forte, una cara amica. Qui è dura. Antonella ha fatto tante cose per cui…tu, in buona fede, hai semplicemente fatto passare un messaggio che la gente ha capito, te lo giuro".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.