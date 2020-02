La vita di Ghali è cambiata completamente e in pochissimo tempo. Il rapper ha rivelato che se fino allo scorso anno dormiva nella stessa stanza con sua madre, oggi non solo ha comprato una casa e ha una camera tutta per sé, ma è anche fidanzato con una bellissima donna, icona della moda, ovvero Mariacarla Boscono. Intervistato da ‘Sette’ ha fatto sapere che non potrebbe volere di più.

“Io e mia mamma abbiamo dormito nella stessa stanza, uno di fianco all’altra, fino allo scorso anno. Solo da quando ho comperato la casa abbiamo due stanze diverse: ma non c’era disagio in quella situazione, anzi, era molto intima. Eravamo due compagni di stanza felici, non ci disturbavamo se rientravamo tardi o uscivamo presto, siamo persone che non si lamentano per i rumori, per la musica o la televisione accesa”, ha spiegato. Oggi la situazione è completamente differente: “Ho i miei soldi, una squadra che lavora per me, mamma al mio fianco, una casa mia, una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce. Io manco mi aspettavo di comperarmi una casa…”.

Ghali, 26 anni, è figlio di immigrati tunisini: “Sono cresciuto nella periferia milanese da solo con mia madre, perché mio padre era in prigione. E siccome lui non c’era, le regole in casa le stabiliva lei. Ce n’erano parecchie, era severa, ma nonostante questo non riuscivo ad andare bene a scuola: di questo mia madre soffriva molto”. “In casa siamo sempre stati fissati con la moda e mia madre ci teneva molto che io fossi sempre impeccabile: quando ero piccolo gli immigrati venivano visti in un certo modo, essere in ordine era una garanzia in più per essere integrati. Mi ricordo che mi cambiava anche più volte al giorno: la mia famiglia non aveva titoli di studio e la mentalità era quella del presentarsi bene, anche se i soldi in casa scarseggiavano”, ha aggiunto.

Recentemente ha anche svelato di aver chiesto a sua madre di smettere di lavorare per aiutarlo a gestire la sua carriera. “Far smettere di far lavorare i propri genitori e prendersene cura è il sogno di tutti, è una fortuna. Appena ho capito di avere la forza economica per poterlo fare ho detto basta: ha sempre lavorato troppo, qualche volta faceva anche quattro mestieri insieme. Ora bisognerà capire se è più difficile stare vicino a me o continuare con il lavoro che faceva prima!”, ha concluso con un pizzico di ironia.

Scritto da: la Redazione il 18/2/2020.